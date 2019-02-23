القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي ستانلي دونين الراقص السابق الذي أخرج بعضاً من أعظم الأفلام الموسيقية في هوليوود، عن 94 عاماً، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة "شيكاجو تريبيون" نقلاً عن ابنه مارك دونين، أن المخرج السابق الذي فاز بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله عام 1998، توفي بأزمة قلبية، الخميس بمدينة نيويورك.
واشتهر دونين بأفلام "غناء تحت المطر" (سينجنج إن ذا رين)، و"7 عرائس لـ7 إخوة" (سيفن برايدز فور سيفن برازرز) و"في المدينة" (أون ذا تاون)، ضمن مسيرة حافلة جعلته أحد رواد الأعمال السينمائية الموسيقية.
وفي عام 2006، أشاد معهد الفيلم الأمريكي بفيلم "غناء تحت المطر"، الذي شارك دونين في إخراجه مع المغني جين كيلي، باعتباره أعظم فيلم موسيقي على الإطلاق.
ولد دونين في 13 أبريل/ نيسان عام 1924، بمدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، وبعد تخرجه من الثانوية في سن الـ16 اتجه مباشرة إلى نيويورك وانضم لفرقة موسيقية في عام 1940.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج الأمريكي ستانلي دونين عن 94 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.