إنفوجراف.. أبرز المرشحين لأوسكار أفضل مخرج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق السينما إعلان جوائز الأوسكار لهذا العام، وتشير التوقعات إلى فوز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، بجائزة أفضل مخرج، بعد نجاح فيلمه "Roma" في الفوز بعدد كبير من الجوائز، من بينها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، نقابة مخرجي أمريكا".
وتقدم جوائز الأوسكار، التي تعد أفضل تكريم في عالم السينما، في حفل يقام بهوليوود مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، فجر الإثنين بتوقيت معظم الدول العربية.
وينافس "كوارون" على نيل الجائزة، المخرج الأمريكي، سبايك لي، بعد أن دخل لأول مرة القائمة القصيرة، بعد نجاحه مؤخرا بفيلم الدراما خاصته "BlacKkKlansman" ، والذي فاز خلاله بجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" ضمن عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المرشحين
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