مروان خوري يُشعل صالة Life Venue في عيد الحب

أشعل ملك الرومانسية مروان خوري الأجواء مساء أمس الخميس بصالة Life Venue في سهرة رومانسية بامتياز وذلك، للاحتفال مع جمهوره بعيد العشاق.

وفور صعوده على المسرح، تألق مروان خوري بحضوره وطلته المميزة التي ينتظرها محبيه.

وقدم باقة مميزة من أجمل الأغاني الرومانسية، في ليلة من أجمل أمسيات عيد الحب، بحضور قائد فرقته الموسيقية المايسترو الملحن والموزع محمود عيد.

شهدت السهرة العديد من المفاجآت السارة، حيث تم تكريم مروان خوري من شركة Media Line المنظمة لهذا الحفل، وسط فرحة عارمة من جمهوره.

وتستمر مفاجآت الحفل، حيث شهد مروان خوري لحظة خطوبة حبيبان من ضمن الحضور ليصبح بذلك عرابًا للارتباط بين عاشقين للمرة الأولى.

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وطلب مروان خوري من العروسين “مروى طحان” و “ماهر المصري” أن يصعدا للمسرح، ليطلب ماهر يد حبيبته أمام الجمهور وشهد مروان خوري لحظة تلبيس الدبل، الأمر الذي أثار حماس الحضور وبث المحبة في أرجاء السهرة.

وفي نهاية السهرة، توجه مروان خوري إلى الغرفة الخاصة به قبل أن يغادر المكان، وفوجئ باحتشاد جماهيري أمام غرفته وذلك لرؤيته عن قرب والتقاط الصور التذكارية معه ، ولم يتردد في استقبالهم برحابة صدر من دون أن يكل أو يمل ولبى طلبات عشاقه بتواضع شديد.

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