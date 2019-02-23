دار الأوبرا تُحدد أسعار حفلة الموسيقار عمر خيرت في آذار المقبل

حددت دار الأوبرا أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت، المقرر أن يقام في يومي 3 و4 مارس / آذار المقبل، في المسرح الكبير.
وانقسمت تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الأولى 350 جنيهًا، الثانية 600 جنيه، الثالثة 800 جنيه.ويتقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة "ليلة القبض على فاطمة"، "خلي بالك من عقلك"، "عارفة"، "العرافة"، "العطور الساحرة"، "ضمير أبلة حكمت"، "عم أحمد"، "الخواجة عبدالقادر"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، "أطل وجه القمر"، "هويد الليل"، "جيران الهنا"، "عفوًا أيها القانون"، "مافيا"، و"فيها حاجة حلوة".
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