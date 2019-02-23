نجم الجيل تامر حسني يحيي ثاني حفلاته في السعودية

سافر نجم الجيل تامر حسنى، إلى المملكة العربية السعودية إستعدادًا لإنطلاق حفله الثاني بجدة في مدينة الملك عبد الله بعد النجاح الكبير الذى حققه بحفلته الأولى هناك.ويقام الحفل مساء غدٍ الجمعة، وشهدت تذاكر الحفل إقبالاً كبيراً والتى بدأت أسعارها من 375 حتى 1750 ريال سعودي.يذكر أن النجم تامر حسنى، قد طرح منذ أيام قليلة فيديو كليب لأغنية "ناسيني ليه" من ألبوم عيش بشوقك، واستطاعت أن تحقق 10 مليون مشاهدة فى 4 أيام فقط. قد يهمك أيضا:تامر حسنى يحيي حفل إطلاق "مشروع اكام" بحضور نجوم المجتمع المطرب تامر حسنى يتصدر الدعاية الأولى لفيلم "البدلة"

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