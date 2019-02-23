شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح برومو كليب أغنية "من غير ما أحكيلك" من ألبومه الجديد "أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان تامر عاشور برومو فيديو كليب لأغنية "من غير ما أحكيلك" عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، والتى تعتبر ضمن أغانى ألبومه الجديد "أيام" الذى من المفترض أن يتم طرحه بنهاية شهر فبراير الحالى.

أغنية "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، ألحان محمد النادى، توزيع النابلسى، وقد طرح عاشور، خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لأغنيتين من الألبوم وهما "أيام"، و"ده حكاية" وقد حققا نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب، ومن الجدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام" يضم 12 أغنية هى:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

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5 - "قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسي.

7 - "متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

10- "سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسي.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.