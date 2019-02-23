شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد العزيز يختار على الحجار لبطولة مسرحيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب على الحجار خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى عمل مسرحى ميوزيكال استعراضى كوميدى، يخرجه الفنان أحمد عبد العزيز.

ويعتمد أحمد عبد العزيز على عدد من الوجوه الشابة الجديدة التى يتفائل بهم الحجار فى أى عمل يقوم به، على حد وصفه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كما لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وأضاف الحجار أنه كان من المقرر البدء فى تحضيرات العمل مؤخرا، لكن تأجل بسبب ارتباط كاتب العمل إبراهيم عيسى بفيلمه السينمائى الذى تم طرحه فى السينمات منذ فترة.

وأصدر على الحجار مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك"، ويضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو إنتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك، وعيشة الحنية، وماليش فى العند، وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه".