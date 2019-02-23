شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الراحل مصطفى الشامى.. أصيب بحرب أكتوبر وشارك فى 200 عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الفنان مصطفى الشامى عن عمر يناهز الـ74 عاما بعد رحلة مع المرض استغرقت أسبوعين، انقضت برحيله عن عالمنا عقب مسيرة حافلة بالأدوار التى جسدها سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح، مثلما يظهر فى السطور التالية الذى نستعرض فيها عدة معلومات عن الفنان الراحل.





بدأت مسيرة مصطفى الشامى الفنية الطويلة التى استغرقت نحو 30 عاما من خلال أدوار صغيرة بعدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان"، و"ازواج طائشون"، وعلى مستوى التليفزيون شارك بأعمال مثل "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار"، واشترك فى حصيلة أعمال تقترب من الـ200 عمل ما بين الدراما والسينما والمسرح آخرها منذ عام حينما اشترك فى مسرحية "باى واى فاي".

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لم يكن مصطفى الشامى مجرد فنان وإنما كان يعمل أستاذ "تكاليف" فى كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، وذلك بعدما رفضت عائلته فى البداية التحاقه بكلية الفنون الجميلة الذى رغب فى الانضمام إليها هى ومعهد الفنون المسرحية ليقابل بالرفض أيضا.

ربما لا يعلم كثيرون أنه اشترك فى حرب أكتوبر عام 73، حيث كان ضابط احتياط فى حرب الاستنزاف ثم 1973، وأصيب فى قدمه.





وكان مرتبطا للغاية ببلدته "كفر نخلة" الذى ولد فيها، حيث كان دائم الزيارة إليها فى الأعياد والمناسبات وآخر زيارة له هناك كانت قبل شهر من أجل تقضية مراسم العزاء فى أحد أقاربه، وزوجته هى الفنانة هبة بدر التى أرثته بكلمات عبر صفحتها على فيس بوك، كشفت فيها عن حزنها لرحيله بعدما تمكن من تعويضها عن والدها ووالدتها أثناء وفاتهما.