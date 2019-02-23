شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز القومى للمسرح" يطلق قناته على يوتيوب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلال الندوة التطبيقية لمناقشة العرض المسرحى "شمس وقمر" بمسرح متروبول، أنه حصل على الموافقة الرسمية لإطلاق قناة المركز القومى للمسرح على يوتيوب، مشيرا إلى بداية البث من هنا قاصدا المسرح القومى للأطفال.

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وأكد صادق انتدابه فعليا لمصورين أكفاء بهدف تصوير العروض المسرحية التابعة للبيت الفنى للمسرح خلال الفترة المقبلة بأحدث التقنيات، لإتاحة رؤية تلك العروض للجمهور بأعلى درجات الجودة وحصريا على قناة المركز القومى للمسرح.

يذكر أن الفنان ياسر صادق يشارك فى العرض المسرحى "جارى التحميل" على مسرح أوبرا ملك ويستعرض العرض عدة أنماط إنسانية على مر التاريخ وعلاقتها بالحاضر، وفكرة الانعزال التى تسيطر على المجتمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعى المسيطرة على حياتهم والعمل بطولة ياسر صادق، رامى نادر، مروان عثمان، محمد أمين، ليلة نبيل، مالك العلى، براء عسل، زيزو، ريم عبد الحليم، نرمين نبيل، موسيقى وألحان محمد شحاتة، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، إضاءة إبراهيم الفرن، استعرضات محمد ميزو، مادة فيلمية محمود صلاح، وياسر عطية، تأليف وأشعار سامح عثمان، إخراج سامح الحضرى.