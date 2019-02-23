شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجد ميلا كونيس صعوبة في الحصول على أدوار سينمائية؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية ميلا كونيس ضحية جديدة لأحدي الشائعات ، حيث انتشر مؤخرا تقرير زعم أن نجمة هوليوود البالغة من العمر 35 عام أصبحت تواجه مشكلة في الحصول على أدوار بالإعمال السينمائية الآن، وذلك لأن منتجي هوليوود يظنون أنها "متعبة جدا" ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي ما يتردد تماما و أكد أنها شائعة جديدة وقعت ميلا ضحيتها.

وأكد المتحدث باسم ميلا للـ " جوسيب كوب " أنها لم تواجه أي مشكلة في الحصول على عمل ، ويبدو أن قد الموقع قد اخترع قصه مزيفة لمجرد أن الممثلة ليست لديها مشروع سينمائي قادم.



النجمة ميلا كونيس النجمة ميلا كونيس

بدأت الشائعة بنشر موقع " globe " تقريرا يزعم أن الممثلة الشهيرة لم تعد سلعة رابحة في هوليوود بعد ولادة طفلين ابنتها " Wyatt " ذات الـ 4 سنوات وابنها ديمتري البالغ من العمر عامين مع زوجها نجم هوليوود الشهير آشتون كوتشر، كما ذكر الموقع أن ميلا تعاني من صعوبة في إيجاد ادوار سينمائية جيدة ، و يرجع ذلك الي إهمالها الشديد في نفسها وخاصة أنها تظل ساهرة لأيام ، و هو ما يجعل الكثير من المنتجين يشعرون بأنها مرهقة للغاية فلا تستطيع تقديم المزيد من الأدوار المميزة.

وأشار مصدر للموقع أن آشتون كوتشر يشعر بالارتياح كون ميلا كونيس تهتم بأطفالها الآن، إلا أنه يرغب أن تهتم ميلا بنفسها ، فما جعله يحبها هو بريقها وجمالها لكنه الآن يشعر بأنها تغيرت تماما.



ميلا كونيس (1)

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