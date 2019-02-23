بري لارسون وصامويل ال جاكسون يروجان لـ"Captain Marvel" في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
روج النجمان العالميان بري لارسون وصامويل ال جاكسون لأحدث أعمالهما السينمائية هذا العام؛ فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel"، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم في فندق "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، استعدادًا لطرحه تجاريًا مطلع الشهر المقبل.
حرص فريق عمل الفيلم على حضور المؤتمر الصحفي، كما كان لبطلة الفيلم بري لارسون تصريحًا حول قبولها للدور، قائلة: "لقد كنت متخوفة من لعب شخصية بطلة خارقة ولعلمي أن الأمر يتطلب وقتاً خاصاً للغاية للتركيز على الدور".
"Captain Marvel" تدور أحداثه حول الطيارة كارول دينفر التي تمتلك قدرات خارقة وتقع في حرب بين جنسين من الفضائيين.
الفيلم هو رقم 21 بعالم مارفل السينمائي، ويمثل أيضًا التعاون الأول بين بري لارسون وصامويل ال جاكسون في فيلم خاص بالأبطال الخارقين.
يذكر أن بري لارسون ستظهر بشخصية "Captain Marvel" مرة أخرى بأحداث الجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame" والتي تشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود منهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، بول رود، سكارليت جوهانسن، برادلي كوبر، ايفانجلين ليلي، كريس ايفانز، والمقرر طرحه تجاريًا نهاية أبريل المقبل.
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