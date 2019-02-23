أول تعليق من طارق النهري بعد الحكم عليه بالمؤبد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: عبر المخرج طارق النهري عن صدمته بحكم المؤبد الذي صدر ضده اليوم السبت، في قضية أحداث مجلس الوزراء. وكتب النهري، عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي". وأصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة حكمها، اليوم السبت، ضد 10 متهمين بينهم النهري بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.

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