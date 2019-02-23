خالد عليش يوجه رسالة حب لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشر الفنان خالد عليش صورة جمعته بزوجته الممثلة الشابة ميما شامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ليوجه لها من خلالها رسالة حب.
وعلق "عليش" على الصورة قائلًا: "كل مرة أراك فيها أقع في الحب من جديد".
يذكر أن عليش تزوج من ميما في ديسمبر 2013.
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