خالد عليش يوجه رسالة حب لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد عليش صورة جمعته بزوجته الممثلة الشابة ميما شامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ليوجه لها من خلالها رسالة حب.

وعلق "عليش" على الصورة قائلًا: "كل مرة أراك فيها أقع في الحب من جديد".

يذكر أن عليش تزوج من ميما في ديسمبر 2013.