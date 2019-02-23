محمد عبدالعزيز لمصراوي: "مهرجان أسوان متفرد وهذه النماذج النسائية تستحق التكريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتواجد المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، في الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لسينما المرأة.

وقال "عبدالعزيز" في تصريح خاص لمصراوي، إن مهرجان أسوان مهرجان وليد، بدأ في دورته الأولى برئاسة النجمة إلهام شاهين، وهو ذو اتجاه مهم لا ينحصر فقط على مستوى السينما.

وأوضح أن الأديب الكبير إحسان عبد القدوس ارتبط أدبه ورواياته بالمرأة، كما اهتمت السينما بالأدوار التي تعالج نفسية وسلوكيات المرأة، فلم ينحصر الأمر على مخرجات، بل هناك مخرجين وأدباء عبروا عن المرأة ومشاكلها بشكل كبير.

وتابع: "المهرجان له خصوصية كبيرة، سواء من ناحية الفيلم القصير أو الطويل، فهو يعرض أفلام تناقش قضايا المرأة وهو مهرجان متفرد، وأفلامه ذات طابع خاص بها".

وعن النماذج التي تستحق التكريم خلال الدورات القادمة، قال المخرج الكبير: "نحن نؤرخ للسينما المصرية منذ عام ١٩٢٧، حينما كانت السينما المصرية صامتة، وبدأ تأريخها بفيلم ليلى، الذي أنتجته الفنانة عزيزة أمير، وحينما نشاهد بعدها مسيرة المرأة وتعاملها مع السينما، نجد أن هناك أسماء تستحق التكريم منهن فاطمة رشدي، بهيجة حافظ، والمنتجة آسيا داغر، والفنانة ماجدة ومديحة يسري باعتبارهن منتجات، فهؤلاء أصحاب نماذج مضيئة في تاريخ السينما".