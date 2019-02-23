ملحمة حربية.. شاهد برومو "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد عز، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، برومو فيلم "الممر". وعلق: "الممر.. فيلم عيد الفطر يونيو 2019.. دعواتكم".

كانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان التشويقي لفيلم الممر قبل شهر.

الفيلم يتناول مرحلة حرب الاستنزاف، ما بعد نكسة 1967. وظهرت في البرومو بعض مشاهد الحرب واجتماعات قادة إسرائيل، ولم يظهر من الأبطال إلا أحمد عز.

الفيلم بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، ومحمد فراج. وهو عمل من تأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار أمير طعيمة.