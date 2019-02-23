بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن أحدث تعاون مع عمرو دياب

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كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأغنية "مافيش مهم"، التي قدمها عمرو دياب، خلال حفله، أمس، بجامعة مصرللعلوم والتكنولوجيا.
وكان آل الشيخ قد نشر قبل ساعات صورة لعمرو دياب عليها بعض كلمات الأغنية، وأوضح أنها من كلماته، مدون
يذكر أن "مافيش مهم" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة هندي.
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