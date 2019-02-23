بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن أحدث تعاون مع عمرو دياب

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأغنية "مافيش مهم"، التي قدمها عمرو دياب، خلال حفله، أمس، بجامعة مصر

للعلوم والتكنولوجيا.

وكان آل الشيخ قد نشر قبل ساعات صورة لعمرو دياب عليها بعض كلمات الأغنية، وأوضح أنها من كلماته، مدون

عليها: "مافيش مهم ولا أهم في الآخر الدنيا بتمشي.. مفيش مهم من الألبوم الجديد كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن "مافيش مهم" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة هندي.