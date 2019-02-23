شاهد.. أمير طعيمة يوجه رسالة قاسية لجمهور النادي الأهلي

وجه الكاتب الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، رسالة قاسية لجمهور النادي الأهلي.
كاتبًا "الجميع يعلم أني لست أهلاويا أو زملكاويا، وإن كان احترامي للأهلي ككيان احترام كبير، ولكي تفهوا ما سأقوله، ادخلوا على صفحتي لتشاهدوا تعليقات جمهور الأهلي المحترم على منشوري الأخير رغم أنهمنشور فني".
وتابع: "المختصر المفيد، أنا حاليا لا أكره في حياتي سوى الأهلي طالما ده جمهوره، ستقولون لي قلة؟ لكن لو هؤلاء جميعهم قلة (يغوروا بناديهم)، ما حدث (في منتهي القذارة و الوساخة)".
وأضاف: "أعلن ندمي واعتذاري لنفسي على
يذكر أن أمير يشارك في ألبوم "حالة خاصة جدا" لأنغام الذي صدر منذ أيام بأربع أغاني هم: "أساميك الكتيرة" و"بتوصفني بتكسفني" و"هتقول لربنا إيه" و"حالة خاصة جدا".
يذكر أن أمير يشارك في ألبوم "حالة خاصة جدا" لأنغام الذي صدر منذ أيام بأربع أغاني هم: "أساميك الكتيرة" و"بتوصفني بتكسفني" و"هتقول لربنا إيه" و"حالة خاصة جدا".
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