شاهد.. أمير طعيمة يوجه رسالة قاسية لجمهور النادي الأهلي

كتب - أحمد أيوب:

وجه الكاتب الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، رسالة قاسية لجمهور النادي الأهلي.

كاتبًا "الجميع يعلم أني لست أهلاويا أو زملكاويا، وإن كان احترامي للأهلي ككيان احترام كبير، ولكي تفهوا ما سأقوله، ادخلوا على صفحتي لتشاهدوا تعليقات جمهور الأهلي المحترم على منشوري الأخير رغم أنه

منشور فني".

وتابع: "المختصر المفيد، أنا حاليا لا أكره في حياتي سوى الأهلي طالما ده جمهوره، ستقولون لي قلة؟ لكن لو هؤلاء جميعهم قلة (يغوروا بناديهم)، ما حدث (في منتهي القذارة و الوساخة)".

وأضاف: "أعلن ندمي واعتذاري لنفسي على

أغنية (نادي المبادئ) التي أهديتها للخطيب في حملته الانتخابية".

يذكر أن أمير يشارك في ألبوم "حالة خاصة جدا" لأنغام الذي صدر منذ أيام بأربع أغاني هم: "أساميك الكتيرة" و"بتوصفني بتكسفني" و"هتقول لربنا إيه" و"حالة خاصة جدا".

يذكر أن أمير يشارك في ألبوم "حالة خاصة جدا" لأنغام الذي صدر منذ أيام بأربع أغاني هم: "أساميك الكتيرة" و"بتوصفني بتكسفني" و"هتقول لربنا إيه" و"حالة خاصة جدا".