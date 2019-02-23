مارس المقبل.. نادي الفتح يجمع أحمد كامل بـ يحيى علاء

أحمد كامل

كتب - أحمد عمرو:

يحيى النجم أحمد كامل حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر المقبل بنادي الفتح في إسكندرية، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصرا، بسعر تذكرة 100 جنيه.

يذكر أن المطرب أحمد كامل أستطاع أن يستحوذ على قلوب الكثيرين من أبناء جيله، ليصل بذلك إلى الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، و لازال يواصل التفوق، و الحصول على المركز الأول

داخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته "مبقتش أخاف"، التي وصل عدد مشاهدتها إلي 13 مليون نسبة مشاهدة، كما حصل الفنان يحيى علاء علي نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون نسبة مشاهدة، و ذلك منذ طرحه أغنية "أنا ليك".