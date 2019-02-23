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يحيى النجم أحمد كامل حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر المقبل بنادي الفتح في إسكندرية، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصرا، بسعر تذكرة 100 جنيه.
يذكر أن المطرب أحمد كامل أستطاع أن يستحوذ على قلوب الكثيرين من أبناء جيله، ليصل بذلك إلى الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، و لازال يواصل التفوق، و الحصول على المركز الأول
كانت هذه تفاصيل خبر مارس المقبل.. نادي الفتح يجمع أحمد كامل بـ يحيى علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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