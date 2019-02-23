مدير مهرجان أسوان السينمائي الدولي: نجحنا في توصيل الرسالة لأهالي الجنوب

حسن أبوالعلا مدير مهرجان أسوان السينمائي

أسوان- أمجد مصباح ومحمد فهمى:

أكد حسن أبوالعلا مدير مهرجان أسوان السينمائي في تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن المهرجان في دورته الثالثة يستهدف إلى حد كبير المرأة الأسوانية بشكل خاص، وأهالي أسوان بشكل عام، بدليل الإقبال الشديد من الأهالي على مشاهدة جميع الأفلام ومتابعته كافة فعاليات المهرجان، وحتي الندوات التي كشفت عن وعي فتيات وسيدات أسوان للغة السينما ومطالبتهم بإنتاج إفلام تعبر عن حقيقة المرأة الصعيدية.

وأكد أن المهرجان حصل على دعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وأكد سعادته بحضور النجوم والنجمات للمهرجان والبعض الآخر لم يحضر لظروف خارجة عن

إرادتهم، منهم مني زكي ورانيا يوسف وتامر حبيب، وأضاف أن المهرجان يخضع لمعايير الرقابة في التصنيف العمري والعرض العام، مؤكداً أن الدوره الحالية شهدت طفرة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لمهرجان يعكس مدى شغف أهالي أسوان بالسينما ومدى حاجتهم لتصحيح صورة المرأة الصعيدية التي تعرضت لتشويه شديد سواء في السينما أو الدراما باستثناء أعمال قليلة، وفي النهاية أكد أن حضور النجوم والنجمات دليل على قوة المهرجانوتكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي ووالفنانة العالمية باربرا بوشيه أضفى على المهرجان القوة واللمعان.

وعلى جانب آخر عرض ضمن فعاليات المهرجان الفيلم الأمريكي «ألعاب بنات» فى عرض خاص للنقاد والصحفيين فقط، وكشف هذا الفيلم الجريء في السيناريو والحوار عن معاناة زنجيات أمريكا المشردات من الحرمان الجنسي لدرجة وقوفهم في الشارع للتعبير عن رغباتهم المكبوتة دون جدوى ولم يتضمن الفيلم أي مشهد عرى أو جنس وتركزت الأحداث على معاناة السيدات من الحرمان الجنس بسبب ملامحهم الدميمة جداً وضخامة جسمهم.

وكان مشهد النهاية في الطريق العام لبطلة الفيلم وهي تحاول إثارة أي رجل دون جدوى وربما يكون هذا الحرمان خافياً عن الكثيرين في أنحاء العالم.