الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار

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المصري رامي مالك ينافس بقوة
يترقب السينمائيون اليوم فى كل انحاء العالم اعلان جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة "الأوسكار "يقام الحفل على مسرح كوداك ، ويبث على الهواء مباشرة عبر قناة ABC التليفزيونية.
وقام نقاد بوضع قائمة لأجدر الأسماء التي تستحق الفوز وذلك في عدد القوائم الهامة منها «أفضل ممثل في دور رئيسي»، «أفضل ممثلة في دور رئيسي»، «أفضل تصوير سينمائي»، «أفضل إخراج سينمائي»، وغيرها من الجوائز.
تشير التوقعات لفوز النجم الأمريكي، رامي مالك، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه «Bohemian Rhapsody»، وذلك بعد نجاحه مؤخراً بالفوز بعدد من الجوائز العالمية، منها«جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة»، ليقترب رامي خطوة للفوز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته، بعد إجادته في تجسيد شخصية المطرب البريطاني الراحل «فريدي ميركوري.»
ويشير بعض النقاد إلى أن الأجدر بالفوز بالجائزة هو النجم الأمريكي، برادلي كوبر، وذلك بعد نجاح فيلمه الموسيقي «A Star is Born» مؤخراً وأداءه البارع الذي رشحه ضمن المتسابقين.
وقائمة «أفضل ممثلة في دور رئيسي» من أصعب القوائم هذا العام، نظراً لوجود نخبة من نجمات هوليوود واللواتي نجحن في التواجد وسط
وينافس على جائزة افضل فيلم هو فيلم الدراما «Green Book»، وعلى الرغم من عدم فوزه بأي جوائز إلا جائزة وحيدة وهي «أفضل ممثل في دور مساعد» للنجم ماهرشالا علي، وسط توقعات بالعديد من المفاجئات بحفل توزيع جوائز الأوسكار، وان الفيلم سيحصد جائزة أفضل فيلم في العام بالتنافس مع فيلم روما.
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