الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار

يترقب السينمائيون اليوم فى كل انحاء العالم اعلان جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة "الأوسكار "يقام الحفل على مسرح كوداك ، ويبث على الهواء مباشرة عبر قناة ABC التليفزيونية.

وقام نقاد بوضع قائمة لأجدر الأسماء التي تستحق الفوز وذلك في عدد القوائم الهامة منها «أفضل ممثل في دور رئيسي»، «أفضل ممثلة في دور رئيسي»، «أفضل تصوير سينمائي»، «أفضل إخراج سينمائي»، وغيرها من الجوائز.

تشير التوقعات لفوز النجم الأمريكي، رامي مالك، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه «Bohemian Rhapsody»، وذلك بعد نجاحه مؤخراً بالفوز بعدد من الجوائز العالمية، منها

«جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة»، ليقترب رامي خطوة للفوز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته، بعد إجادته في تجسيد شخصية المطرب البريطاني الراحل «فريدي ميركوري.»

ويشير بعض النقاد إلى أن الأجدر بالفوز بالجائزة هو النجم الأمريكي، برادلي كوبر، وذلك بعد نجاح فيلمه الموسيقي «A Star is Born» مؤخراً وأداءه البارع الذي رشحه ضمن المتسابقين.

وقائمة «أفضل ممثلة في دور رئيسي» من أصعب القوائم هذا العام، نظراً لوجود نخبة من نجمات هوليوود واللواتي نجحن في التواجد وسط

الكبار وفرض أسماءهن في سماء هوليوود، وأن كلاً منهن جسدت دورها على أكمل وجه، وتأكيداً على اختلافهن بأعمالهم الدرامية، ومن المتوقع أن تفوز بالجائزة النجمة الأمريكية، جلين كلوز، عن دورها بفيلم «The Wife» بعد نجاحها مؤخراً بالفوز بجائزة «جولدن جلوب» عن دورها وتنافس بقوة النجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم «The Favourite»، وياليتزا أبريسيو المرشحة لأول مرة هذا العام عن فيلمها «Roma»، والنجمة الأمريكية، ميليسا مكارثي

وينافس على جائزة افضل فيلم هو فيلم الدراما «Green Book»، وعلى الرغم من عدم فوزه بأي جوائز إلا جائزة وحيدة وهي «أفضل ممثل في دور مساعد» للنجم ماهرشالا علي، وسط توقعات بالعديد من المفاجئات بحفل توزيع جوائز الأوسكار، وان الفيلم سيحصد جائزة أفضل فيلم في العام بالتنافس مع فيلم روما.