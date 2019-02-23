لأول مرة.. مريم حسن تشارك هاني سلامة مسلسله الرمضاني

مريم حسن

كتب - أحمد أيوب:

تشارك الفنانة مريم حسن لأول مرة أمام النجم هاني سلامة في عمل فني بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "قمر هادي" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج رءوف عبد العزيز ، وإشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي .

وبدأت مريم حسن تصوير أولى مشاهدها خلال أحداث المسلسل الأسبوع الماضي

أمام هاني سلامة على طريق مصر أسكندرية الصحراوي , حيث تقدم مريم شخصية محورية ومهمة خلال السياق الدرامي لأحداث العمل.

وفى السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافي.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي ,و يسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين , وهادي الجيار ,وأشرف زكي , وحمزة العيلى،ومؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.