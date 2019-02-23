في 48 ساعة.. ليل بامب يكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة

ليل بامب كتب - أحمد عمرو: كسر النجم العالمي ليل بامب حاجز الـ 6 ملايين نسبة مشاهدة في 48 ساعة، و ذلك منذ طرحه كليب أغنيته بعنوان "Be Like Me"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء النجم ليل وين. بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء النجم ليل وين. يذكر أن الفنان العالمي ليل بامب طرح مؤخرا ألبومه الذي يحمل عنوان "Harverd Dropout"، كما طرح سابقا المطرب العالمي ليل وين كليب أغنية "Don’t Cry"، و الذي يشاركه في الغناء النجم الراحل إكس إكس إكس تنتيشن، و تخطت الأغنية حاجز الـ 30 مليونا عبر موقع يوتيوب.

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