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متابعة بتجـــــــــــرد: رصدت عدسات الباباراتزي نجمة بوليوود الجميلة بريانكا شوبرا مع زوجها المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس بمدينة بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت بريانكا شوبرا في الصور بلقطات رومانسية تجمعها مع جوناس، حيث كانت تقبّله وسط الشارع وأمام الجميع.
الجدير ذكره أن النجم نيك جوناس يصغر بريانكا شوبرا بعشرة أعوام، وكانا قد احتفلا بزفافهما يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلات ساخنة بين بريانكا شوبرا ونيك جوناس في الشارع – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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