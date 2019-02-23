بلقيس تعد الجمهور بمفاجآت جديدة وهذا ما قالته!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تواجدت النجمة بلقيس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا بمدينة دبي في رحلة عائلية مع زوجها وابنهما الوحيد تركي.

ونشر بلقيس عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بعائلتها وبتعليقها عليها، أشارت إلى أنها عقدت اتفاقات فنية عدّة ستبصر النور خلال هذا العام فكتبت: “وخلصت اجمل رحلة عائلية لحبيبتي دبي خلصت اتفاقات فنية جديدة راح ترى النور هذا العام باْذن الله، اجمل مافي الرحلة هو بيبي تروكي يضيف نكهة على اَي مكان بالدنيا”.

الجدير ذكره أن آخر الأعمال الفنية التي طرحتها بلقيس كانت أغنيتي “شوف لي حلّ” و”قالوا أشياء”.