هنا شيحة توجه رسالة لوالديها وشقيقتها حلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة بعيد زواج والديها، والذي يتزامن أيضاً مع يوم ميلاد شقيقتها العائدة من الاعتزال حلا شيحة



ونشرت هنا صورة لشقيقتها حلا وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام" وكتبت: "23 فبراير يوم مميز بالنسبة لعائلة شيحة، حيث يجمع بين ذكرى زواج الوالدين وعيد ميلاد شقيقتي حلا".





وأضافت هنا عبر حسابها: "أحبك أبي وأمي، حبنا لكما يفوق كل شيء ولا نهاية له.. لقد صنعتما لنا ما نحن عليه اليوم، ونحن ممتنون لأنكما علمتمونا كيف نعيش معا، عبر الدعم المتواصل لنا، فدائماً أنتما العمود الفقري".

كما وجهت هنا كلمة لشقيقتها حلا قالت فيها: "أختي والروح الدافئة حلا.. اللهم اجعله أسعد أعياد الميلاد.. لقد عدتِ إلى سمائنا مثل النجوم المتألقة، لتنيري حياتنا، أحبك مثل القمر العائد مرة أخرى".



