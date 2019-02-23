بالصور.. 19 متأهلا للمرحلة الـ4 من برنامج "الزمن الجميل" في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت منافسات المرحلة الـ3 من برنامج "الزمن الجميل"، الذي تعرضه قناة "أبوظبي" التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام، مساء كل جمعة، تأهل 19 مشتركاً فقط إلى المرحلة الـ4 بدلاً من العدد المقرر والبالغ 20 مشاركاً؛ وذلك لتطبيق لجنة التحكيم معايير عالية في اختيار المتأهلين إلى المرحلة المقبلة.

وشهدت الحلقة الـ4 من البرنامج إقصاء 17 مشاركاً من أصل 36 شخصاً تأهلوا الأسبوع الماضي.



وأشارت لجنة التحكيم التي تضم المطربة المصرية أنغام، المطربة المغربية أسماء لمنور، والمطرب اللبناني مروان خوري، إلى أن هذه المرحلة مثلت تحدياً كبيراً بالنسبة للمشتركين، موضحة أن المرافقة الموسيقية صنعت فرقاً في الأداء، إذ إن الموسيقى بينت مَن هو المطرب المتمكن الذي يستطيع التعامل معها بالطريقة الصحيحة التي تجعل صوته يبرز بشكل قوي بدلاً من أن تتحكم الموسيقى بصوته لتؤثر عليه سلباً.





وشهدت الحلقة تألق العديد من المواهب الغنائية منها إياد بشير من الأردن، عمر درار من تونس، وأيوب التجاني من المغرب، والذي قدم أغنية "لعبة الأيام" للراحلة وردة الجزائرية، إذ أثنت اللجنة على اختياره للأغنية وعلى طريقة أدائه.

وأبهر المشترك عمر شيخو من لبنان اللجنة بتقديمه أغنية "الليل يا ليلى"، إذ وصفه أعضاء اللجنة بالمطرب المتمكن من ترشيد طاقته الصوتية واستخدامها بالطريقة الصحيحة التي تبرز قدراته الغنائية.

وتألق في الحلقة المشترك يوسف الصميدعي من العراق بأغنية "تايبين"، لتصف اللجنة صوته باللامع، وهو ما جعلهم يتغاضون عن بعض الهفوات التي ارتكبها أثناء تأدية الأغنية.





وكذلك أطرب أحمد نافع من مصر لجنة التحكيم بأغنية "شفت حبيبي" لمحمد عبدالمطلب، إذ وصفته اللجنة بأنه واحد من أفضل الأصوات التي تأهلت حتى الآن.

وشهد أداء المشاركة دعاء عبدالنور من المغرب، والتي لقبها الفنان مروان خوري بـ"الناي" في الحلقة السابقة، تراجعاً ملحوظاً، إذ قدمت المطربة الشابة أغنية "كان اسمه حبيبي" للمطربة الراحلة وردة الجزائرية، وتلقت بعدها العديد من الملاحظات من لجنة التحكيم التي أفادت بحاجتها إلى اختيار الأغاني التي تناسب صوتها، إذ وجَّه لها خوري العديد من النصائح، موضحاً أنها أصبحت في مرحلة خطرة، إلا أنه أشار إلى أنه ما زال يراهن على موهبتها رغم ضعف الأداء.

وقدَّم الطفل مازن عفيفي من مصر أغنية "اسأل مرة عليا" للراحل محمد عبدالمطلب، وأثنت اللجنة على ما قدمه، لتشير الفنانة أنغام إلى أنه غنَّى ما وصفته بالـ"اللحن المربع"، وهو الأمر الذي منعه من إظهار جماليات صوته، وهو اللحن الذي لا يمنح المغني مجالاً ليبدع ويضيف عليه لمسته الخاصة في الغناء.





وسيجرى عرض تجارب أداء المرحلة الـ4 في الحلقة المقبلة، الجمعة 1 مارس/آذار المقبل، في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، إذ سيجرى خلالها تقييم الـ19 متسابقاً الذين حالفهم الحظ للتأهل، واختيار 10 أصوات منهم فقط، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية التي سيجرى فيها تقديم العروض المباشرة.

ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتقدمه الإعلامية اللبنانية إيميه صياح التي سبق لها وأن قدمت برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب من خلال تقديمهم أغاني الزمن الجميل.







