رانيا عيسى في أول صورة من كواليس “الباشا”.. شاهدوا لوكها

تستكمل الممثلة رانيا عيسى تصوير مسلسلها الجديد “الباشا” كتابة رازي وردة، اخراج عاطف كيوان، انتاج مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

المسلسل يبدأ عرضه ابتداءً من 11 آذار/مارس المقبل عبر شاشة “الجديد”، تجسد فيه “عيسى” شخصية ندى زوجة نجل الباشا، والتي ليست راضية بحياتها وتريد الافضل دائماً فتضطر الى الكذب على زوجها وتأليف القصص واللجوء الى الحيلة تجاهه كي تصل الى كل الذي تريده.

ونشرت رانيا أول صورة لها من الشخصية التي تجسدها في “الباشا” وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام.

مسلسل “الباشا” تاريخي، تدور احداثه في عام 1910 ويتحدث حول شخص الباشا الذي لديه اربعة اولاد شباب يعيشون في قرية وكل واحد لديه قصة.

وهو من بطولة رشيد عساف، رانيا عيسى، جيهان خماس، انور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، بالاشتراك مع سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.