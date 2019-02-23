شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميلا كونيس تظهر بإطلالة "باهتة" فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور للنجمة العالمية ميلا كونيس، وذلك خلال توجهها لتناول مشروبها المفضل القهوة فى مطعم ألفريد الموجود فى بيفرلى هيلز بلوس أنجلوس.

وظهرت ميلا كونيس البالغة من العمر 35 عاما مرتدية ملابس رياضية اعتبرها البعض أنها باهتة، خاصة أنها ظهرت بتصفيفة شعر اعتمدت تماما على "لم شعرها"، وأخفت عينيها بنظارة شمس سوداء بعد تخليها عن وضع المكياج.

يذكر أن ميلا كونيس قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Date Night" و"Black Swan" و"The Color of Time" و"Blood Ties" و"Jupiter Ascending"، وغيرها.



ميلا كونيس



ميلا كونيس



ميلا كونيس