صور.. كيندال جينر وبيلا وجى جى حديد خلال توجههن لحفل عشاء Versace

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر حفل عشاء دار أزياء "Versace"، وذلك على هامش أسبوع الموضة فى ميلانو، ظهرت جينر مرتدية فستانا قصيرا يجمع اللونين الأسود والأبيض. كما حضرت الحفل النجمة والسوبر موديل بيلا حديد وشقيقتها جى جى حديد، وقد سجلت عدسات البابارتزى عدة صور للنجمات خلال توجههن لمكان الحفل، كذلك السوبر موديل كايا جربر ابنة النجمة ساندى كراوفورد، وقد خطفت كايا الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا ذا تصميم مثير.

كيندال جينر

كيندال جينر

خلال توجههن لحفل العشاء

كيندال جينر

خلال توجههن لحفل العشاء

خلال توجههن لحفل العشاء

خلال توجههن لحفل العشاء

خلال توجههن لحفل العشاء

خلال توجههن لحفل العشاء

خلال توجههن لحفل العشاء

كايا جربر

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