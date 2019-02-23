شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور جديدة من حفل أصالة هلا فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح حفلها الفنى ضمن مهرجان "هلا فبراير" منذ أسبوع، الذى أقيم فى دولة الكويت، وجهت الفنانة أصالة الشكر إلى مصورها، الذى يجمعهما معه صداقه.





الفنانة أصالة، توجهت بالشكر إلى مصورها ، قائلة:" شو بحبّ صور محمد الغالى صديقى الطيّب ومرته الغاليه القريبة حنان نجاده.. شكراً أخي الغالي".





وكان قد نشر المصور عبر حسابه على السوشيال ميديا، مجموعة من الصور الرائعة للفنانة أصالة خلال حفلها فى دولة الكويت، قائلاً:"الاسطورة أصالة الحب".





يذكر أن الفنانة أصالة قد أحيت أصالة حفلها الفنى فى مهرجان هلا فبراير فى دولة الكويت فى 15 فبراير الماضى.



