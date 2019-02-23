شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسن تنضم إلى "قمر هادى" مع هانى سلامة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقف الفنانة مريم حسن لأول مرة أمام النجم هانى سلامة فى عمل فنى بعد مشاركتها فى بطولة مسلسل "قمر هادى"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، تأليف إسلام حافظ، وتحت قيادة المخرج روؤف عبد العزيز، ومن إنتاج شركة سينرجى .

بدأت مريم حسن تصوير أولى مشاهدها خلال أحداث المسلسل الأسبوع الماضى أمام هانى سلامة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث تقدم مريم شخصية محورية ومهمة خلال السياق الدرامى لأحداث العمل.

وفى السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كاف.

ويعد "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من بمسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى و يسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.