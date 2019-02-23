شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل شرف: أجسد تاجر مخدرات فى مسلسل "الملكة" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان إسماعيل شرف إلى أسرة مسلسل "الملكة" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

وعبر شرف، لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالمشاركة فى العمل مع أسرة المسلسل لأن المسلسل مكتوب بشكل جديد وفكرته جديدة غير تقليدية، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية تاجر مخدرات متحكم فى سوق المخدرات، وعلى علاقة بزوج ياسمين عبد العزيز الذى يتعرض للقتل خلال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.