شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قبلة بريئة من إيمى سلطان على خد تامر حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الراقصة الاستعراضية إيمى سلطان، مع المؤلف والسيناريست تامر حبيبى، وهما يتبادلان القبلات البريئة، بحسب مانشرته إيمى عبر استورى انستجرام الشخصى لها.



ايمى وتامر حبيب

وأبدت إيمى إعجابها الشديد بحبيب، وهو ما ظهر من خلال تعليقاتها على الصور التى قالت عنها "الحب كله" وعلى صورة أخرى: "قلبى دق 3 دقات".



قبلة إيمى لتامر

يذكر أن السيناريست تامر حبيب، نفى مؤخرا تقديم أدوار مخلة بالشرف والأخلاق على الإطلاق، لكن يسعى من خلال أدواره إلى إبراز خطورة السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض.



قبلة تامر لإيمى

وأضاف حبيب خلال لقاءه ببرنامج "أنا وبنتى" الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما على قناة ON E، أن البعض يختلط عليهم الأمر حينما يحكوا على الأعمال الفنية وينقدوها، دون أن ينظروا إلى الهدف من تلك الأعمال أو الرسالة التى تطلق من خلالها للمجتمع.