شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تُسأل الفنانة منة فضالى خلال استضافتها فى البرامج التليفزيونية عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وفى آخر ظهور لها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "on e" قالت: "أنا فعلاً عاوزة أتجوز وأخلف بس فعلا بخاف.. ولما بدخل فى علاقة باختفى وبخاف وحاسة طول الوقت أنى هتخان أو غيره.. وأنا معنديش أى استعداد أن يمر أولادى بشىء أنا مريت بيه".



منة فضالى

لكن يبدو أن منة فضالى تراجعت عن موقفها من الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، إذ كتبت: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى والذرية الصالحة يارب"، وذلك بعد تصريحات لها بأنها لا تجد مانعا فى الموافقة على زواج الصالونات رغم أنها كانت ترفضه، ووصفت الزواج بأنه شر لابد منه.

منة أكدت رغبتها فى تحقيق حلم الأمومة وتكوين أسرة، مؤكدة أنها تتمنى أن يتحقق فى أسرع وقت وأن تجد الشخص الذى يدعم فنها، وذلك لتحقيق رغبة والدتها التى تتمنى أن تراها فى قفص الزوجية.