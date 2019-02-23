محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
كشفت إدارة جوائز "Razzi Awards" الشهيرة باسم "التوتة الذهبية"، في دورتها الـ39 هذا العام، عن قوائمها النهائية للفائزين بأسوأ أفلام عام 2018، وهي مخصصة لرصد الأعمال السينمائية التي لاقت فشلاً تجاريًا ونقديًا.
جاء فيلم الكوميديا "Holmes & Watson" في صدارة القائمة، وحصل على جائزتين لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل في دور مساعد لجون سي رايلي.
كما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزتي أسوأ ممثل، وذلك بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في فيلمين وثائقيين بعنوان "Death of a Nation" و"Fahrenheit 11/9".
وإليكم القائمة الكاملة للفائزين:
أسوء فيلم سينمائي: Holmes & Watson
أسوأ ممثلة: Melissa McCarthy- The Happytime Murders and Life of the Party
أسوأ ممثل: Donald Trump- Death of a Nation and Fahrenheit 11/9
أسوأ ممثلة مساعدة: Kellyanne Conway- Fahrenheit 11/9
أسوأ ممثل مساعد: John C. Reilly- Holmes & Watson
أسوأ فريق تمثيلي: Donald Trump- Death of a Nation and Fahrenheit 11/9
أسوأ إعادة إنتاج: Holmes & Watson
أسوأ مخرج: Etan Cohen- Holmes & Watson
أسوأ نص سينمائي: Fifty Shades Freed
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أسوأ ممثل بفيلم وثائقي.. "التوتة الذهبية" تكشف عن قائمة جوائزها لـ 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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