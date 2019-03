ترامب أسوأ ممثل بفيلم وثائقي.. "التوتة الذهبية" تكشف عن قائمة جوائزها لـ 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة جوائز "Razzi Awards" الشهيرة باسم "التوتة الذهبية"، في دورتها الـ39 هذا العام، عن قوائمها النهائية للفائزين بأسوأ أفلام عام 2018، وهي مخصصة لرصد الأعمال السينمائية التي لاقت فشلاً تجاريًا ونقديًا.

جاء فيلم الكوميديا "Holmes & Watson" في صدارة القائمة، وحصل على جائزتين لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل في دور مساعد لجون سي رايلي.

كما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزتي أسوأ ممثل، وذلك بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في فيلمين وثائقيين بعنوان "Death of a Nation" و"Fahrenheit 11/9".

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين:

أسوء فيلم سينمائي: Holmes & Watson

أسوأ ممثلة: Melissa McCarthy- The Happytime Murders and Life of the Party

أسوأ ممثل: Donald Trump- Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

أسوأ ممثلة مساعدة: Kellyanne Conway- Fahrenheit 11/9

أسوأ ممثل مساعد: John C. Reilly- Holmes & Watson

أسوأ فريق تمثيلي: Donald Trump- Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

أسوأ إعادة إنتاج: Holmes & Watson

أسوأ مخرج: Etan Cohen- Holmes & Watson

أسوأ نص سينمائي: Fifty Shades Freed