حوار| حورية فرغلي: لست كوميديانة.. وهكذا تصالحت مع مصطفى شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار| منى الموجي:

حالة من النشاط الفني تعيشها منذ عودتها للعمل بعد فترة غياب، ترتدي في رمضان ثوب "ياسمينا" الفتاة الغجرية الشقية جدًا، وتأخذنا في بحثها عن طريقة تستعيد بها حبيبها لعالم من الرومانسية والكوميديا في "استدعاء ولي أمر عمرو"، وتخوض مغامرة مع قصة أشهر سفاحتين عرفتهما مصر من خلال فيلم "براءة ريا وسكينة"، وتنضم لـ"حملة فرعون" بشخصيتها الحقيقية، هي الفنانة حورية فرغلي.

"الخليج 365" التقى حورية وكان لنا معها الحوار التالي، والذي كشفت فيه تفاصيل أدوارها في أعمالها الفنية الجديدة، وعلقت على تكريمها كأفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وكيف وقع الصلح بينها وبين الفنان مصطفى شعبان بعد خلاف دام 5 سنوات تقريبًا، إلى الحوار..

كيف استقبلتِ تكريمك كأفضل ممثلة عن فيلم "طلق صناعي" من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما؟

تلقيت مكالمة من الأب بطرس دانيال أخبرني فيها بحصولي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "طلق صناعي" في الدورة السابعة والستين من المهرجان، وهو التكريم الثاني لي بعد فيلم "ديكور"، وسعدت به جدًا خاصة وأنه من مكان مهم وعزيز على قلبي مثل المركز الكاثوليكي، وشعرت بأن هناك تقدير لتعبي ولما بذلته من مجهود أثناء التصوير، والذي تم في أجواء صعبة جدًا، إذ تم في "لوكيشن" واحد مساحته صغيرة جدًا مع وجود عدد كبير من الفنانين، إلى جانب البطن التي كنت أضعها على "بطني" طوال فترة التصوير.

في الحفل شاهدناكِ تجلسين إلى جوار الفنان مصطفى شعبان.. هل انتهى الخلاف بينكما؟

"اتصالحنا"، مصطفى كان ضمن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في الدورة 67، وأثناء وجودي في القاعة وجدته يجلس بجانبي وسلم عليّ، وعبر لي عن إعجابه بفيلم "طلق صناعي" وبدوري فيه، وقام بتسليمي الجائزة بنفسه.

تعودين للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "ياسمينا".. فما الذي وجدتينه في العمل شجعك على قبوله؟

أنه يتطرق لحياة الغجر بطريقة لم أراها في أي عمل من قبل.

ومن هي "ياسمينا"؟

فتاة غجرية تقوم بكل شيء يمكن أن تتخيليه، شخصية شقية جدًا، نمط من الناس لم نتكلم عنه.

هل صحيح أن المسلسل سيُعرض خارج السباق الرمضاني وأنه مكوّن من 60 حلقة؟

غير صحيح، المسلسل 30 حلقة، ومن المقرر أن أشارك به في رمضان المُقبل، والتصوير سينطلق هذا الأسبوع.

ابتعدتِ العام الماضي عن السباق الرمضاني.. كيف رأيتِ وضع الدراما التليفزيونية من خلال ما تم عرضه في 2018؟

لم أشاهد الأعمال التي تم عرضها، كنت "متضايقة" جدًا بسبب ظروفي الصحية، لكن الحمد لله أصبحت أفضل، وعدت للعمل وأتمنى أن تنال الأعمال التي سأقدمها إعجاب الجمهور.

وماذا عن فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"؟

الفيلم ينتمي للأعمال الرومانسية الكوميدية، يجمعني للمرة الرابعة بالكاتب محمد سمير مبروك، بعدما تعاوننا في أفلام "عبده موتة"، "القشاش" و"سالم أبو أخته"، وهي المرة الأولى التي التقي فيها بالمخرج أحمد البدري، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

وما الدور الذي ستلعبينه في الفيلم؟

دوري في الفيلم مختلف عن الأعمال التي قدمتها، ويأتي الاختلاف كونه فيلمًا كوميديًا، وأنا لست كوميديانة، وأتمنى أن ينجح كما نجح فيلم "نظرية عمتي"، وفيه أقوم بشخصية فتاة تخسر حبيبها وتحاول استعادته بكل الطرق.

تشاركين في فيلم "براءة ريا وسكينة" متى ستبدأين التصوير؟

هناك بعض التعديلات التي تُجرى على سيناريو العمل حاليًا، وبعد الانتهاء منها وقراءتها سينطلق التصوير، وفيه أقوم بدور سكينة.

ولماذا وافقتِ على المشاركة في عمل يتحدث عن قضية تم تناولها أكثر من مرة في السينما والتليفزيون والمسرح أيضًا؟

مؤلف العمل يتطرق للموضوع بوجهة نظر مختلفة عن تلك المعروفة عن قضية "ريا وسكينة".

تشاركين في "حملة فرعون" كضيف شرف.. فما سبب قبولك للعمل؟

وافقت بسبب الحاج محمد السبكي، هو الذي طلب مني ذلك، وكنت سعيدة جدًا أثناء التصوير، فكواليس العمل جيدة، وأظهر فيه بشخصيتي الحقيقية.

هل هناك أعمال أخرى تستعدين لتقديمها الفترة المُقبلة؟

هناك عمل تليفزيوني من 60 حلقة سأقدمه مع المنتج الكبير صادق الصبّاح.

بعض الفنانين لا يفضلون المشاركة في الأعمال التي تصل حلقاتها لـ60 ويرونها متعبة.. ألا تتفقين معهم؟

سبق وقدمت أعمالًا طويلة الحلقات، صحيح هي تجربة متعبة لكن الورق هو الذي يحكم في النهاية.