محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي سليم صورة جمعتها بالفنان محمد سعد من كواليس فيلمهما الجديد "محمد حسين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو العمل الذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي. وعلقت الفنانة مي سليم على الصورة، وكتبت "من كواليس فيلم محمد حسين، قريبا". وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول السائق" محمد حسين"، الذي يعيش قصة حب من طرف واحد. فيلم "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، ومي سليم، وفريال يوسف، بيومي فؤاد، من تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.



كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم ومحمد سعد في كواليس "محمد حسين"- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.