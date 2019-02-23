بالصور- عقد ثالث جلسات منتدى "نوت" بمهرجان أسوان لسينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت ثالث جلسات منتدى نوت، اليوم السبت، ضمن فعاليات رابع أيام مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وحضر الجلسة الدكتورة عزة كامل رئيس المنتدى، وعددًا كبيرًا من قيادات العمل النسائي وطالبات معهد التمريض، والفنانة مادلين طبر، والمخرج داوود عبدالسيد، والناقدة ماجدة موريس، والناقدة صفاء الليثي، وماري تريز رئيس التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، والمفكرة والكاتبة اليمنية دكتورة أمل الباشا.

واستعرضت الجلسة محاور فعاليات اليوم من المنتدى، وخاصة الموضوعات التي تتعلق بكيفية مناقشة وتناول الإعلام لقضايا المرأة.

وتقدمت ماري تريز رئيس مؤسسة التجمع النسائي الديموقراطي بلبنان بالشكر للدكتورة عزة كامل لدعمها والمشاركة للمرة الثانية في فعاليات المنتدى الذي يُقام في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأكدت "ماري" أن مؤسسة التجمع النسائي مؤسسة غير حكومية منذ عام ١٩٧٦، وأوضحت أن هناك عدة استراتيجيات ومنها العمل على الدفاع عن حقوق النساء، وإحياء شبكة نسائية لحماية الأطفال من الزواج المبكر وتدريب الصحفيين على السبل المثلى لتغطية قضايا المرأة في الإعلام وظهور الدور الحقيقي الفعال للمرأة داخل المجتمع.

وطالبت تريز بالحصول على حقوق المرأة في صناعة السينما ودخولها بشكل أكبر سواء في التصوير والإنتاج أو الإخراج .

وعقب انتهاء كلمتها تم عرض فيلم لبناني قصير عن المرأة في لبنان، يرصد دور المرأة في الإعلام ويوضح أنها ليست سلعة للترفيه والتسلية وكأنها جسد فقط.

وعبرت زهراء لانجي من ليبيا عن سعادتها البالغة لمشاركتها للمرة الثالثة بمنتدى نوت ومهرجان أسوان، وتحدثت عن القوى الناعمة والمرأة والثقافة ودورها في التصدي للإرهاب.

وقالت زهراء: "نحن في ليبيا نحتاج إلى إعادة إعمار وتأهيل للنفوس وليس محاربة للإرهاب فقط، فمشاركة المرأة في نشر الأمن والسلام لا تحتاج فقط إلى المناقشات على الطاولات ولكن إلى إعادة التأهيل النفسي".

وعرضت زهراء فيلما قصيرا تحت عنوان "حكاية صمود" وتدور أحداثه في مدينة بنغازى وتبرز مدى الدمار الذي وقع بها والآثار النفسية والجسدية التي وقعت على أهالي المدينة من الحرب.

كما تحدثت أمل الباشا من اليمن عن الحرب التي أصابت ودمرت مدن عديدة في دولتها، وقدمت فيلما قصيرا بعنوان "قلوب من زجاج" إنتاج مؤسسة الكرامة، وترصد أحداثه الدمار الذي أصاب اليمن من الحرب ومعاناة أهالي البلد وعقب عرض الأفلام تم فتح باب مناقشتها مع الحضور.