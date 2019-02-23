رامي مالك وفريق عمل "Bohemian Rhapsody" يستعدون لحفل توزيع "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم الأمريكي، رامي مالك، وفريق عمل فيلمه "Bohemian Rhapsody" على الاحتفال بقرب الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، بحضور حفل خاص احتفاءً بترشح الفيلم لـ5 جوائز أوسكار، وذلك مساء أمس الجمعة في ويست هوليوود بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وكان على رأس الحضور رامي مالك وصديقته لوسي بوينتون، جويليم لي، بن هادري، جوزيف مازيلو، الين ليتش، مايك مايرز، إلى جانب عدد من أعضاء فريق "كوين"، وهم آدم لامبرت، براين ماي، وروجر تايلور، وسط توقعات بحصول الفيلم على عدة جوائز أوسكار بالحفل الذي سيُقام بالساعات الأولى من صباح بعد غد الاثنين.

وحقق فيلم "Bohemian Rhapsody" نجاحًا جماهيريًا ونقديًا فاق كل التوقعات، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ800 مليون دولار، كما فاز مؤخرًا بعدد من الجوائز الهامة، منها جائزتي جولدن جلوب "كأفضل ممثل في دور درامي، وأفضل فيلم درامي في العام"، كما فاز بجائزتي "بافتا البريطانية": "أفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل صوت".