محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

زارت الفنانة العالمية باربرا بوشيه اليوم، معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وقالت إنها تشعر بالأمن والأمان في مصر، مضيفة أنها سعيدة للغاية بمشاهدة معبد أبو سمبل للمرة الأولى في حياتها.

وأضافت: "كل يوم يزداد إعجابي بحضارتكم العظيمة التي أبهرت العالم".

يُذكر أن مهرجان أسوان لسينما المرأة، كرّم في حفل الافتتاح النجمة العالمية باربرا بوشيه.

كانت هذه تفاصيل خبر باربرا بوشيه: "كل يوم يزداد إعجابي بالحضارة المصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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