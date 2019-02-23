صور : لن تصدقوا كيف أصبح شكل أطفال أنجلينا جولي!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - انتشرت صور جديدة لعائلة النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie مع أطفالها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تصدرت المواقع والمجلات.

وشكلت الصور صدمة فعلية لمحبّي مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولرواد الانترنت، حيث ظهرت النجمة برفقة أطفالها الذين أصبحوا في سن المراهقة وتغيرت أشكالهم.

وقد التقطت أنجلينا الصور مع أبنائها الخمسة الشرعيين وبالتبني، شيلوه 12 عاما، زهرة 14 عاما، ومادوكس 17 عاما، وباكس 15 عاما، خلال حضورهم أحد المعارض الفنية في المتحف في نيويورك.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للنجمة البالغة من العمر 43 عاماً مع غالبية أبنائها بعد الوصول لحل مع زوجها السابق النجم العالمي براد بيت Brad Pitt بشأن قضية الحضانة، حيث توصلا إلى اتفاق قانوني يمنح لهما حق الاشتراك في الحضانة، وبذلك لم تتمكن أنجلينا من حرمان براد من رؤية أبنائه.

يذكر أن أنجلينا جولي كانت قد أقامت دعوى للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2016، لتنهي زواجًا دام عامين، وعلاقة استمرت 10 سنوات. ولديهما 6 أبناء تطلب أن تكون حاضنتهم الأساسية.

وتسببت دعوى الطلاق بنزاع على الحضانة، جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال.