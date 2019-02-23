بالفيديو.بيباشا باسو تفاجئ زوجها كاران سينغ بحفل ميلاده الـ37

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - فاجأت نجمة بوليوود بيباشا باسو Bipasha Basu زوجها النجم كاران سينغ Karan Singh بحفل ميلاده الـ37 الذي يصادف اليوم 23 شباط/فبراير، حيث جمعت أصدقاءه وبعض الأقارب في منزلهما، وحضّرت له مفاجأة مميزة.



ونشرت باسو بعض الفيديوهات الطريفة خلال الحفل، حيث بدا سينغ في غاية السعادة بين أهله وأحبائه، وعلقت بعبارات الحب لزوجها بالقول: "كل عام وحب حياتي بخير..أحبك أكثر وأكثر مع مرور كل يوم في حياتي..وفي ميلادك أتمنى لك تحقيق أمنياتك..وأن تبقى الإنسان المميز في حياتي..وأن تنشر الحب والسعادة أينما كنت."



وقد علق العديد من نجوم بوليوود بعبارات المعايدة لمناسبة ميلاد سينغ.



وهنا نستعرض أهم محطات في حياته:



كاران سينغ غروفر هو ممثل وعارض أزياء و منتج هندي، ولد في العاصمة نيو دلهي بالهند وعندما أصبح شاباً انتقل مع عائلته إلى مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ودرس في المدرسة الهندية الدولية بالدمام.



عام 2000 حصل على شهادة البكالوريوس إدراة الفنادق من إحدى كليات بومباي، وبعد إنهاء دراسته انتقل إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان وعمل في فندق شيراتون، كمدير تنفيذي لمدة عام تقريبا.



وأما مشواره كعارض أزياء، فقد بدأ مع مشاركته في مسابقة Gladrags Manhunt Contest في عام 2004 ، حيث فاز بجائزة عارض الأزياء الأكثر شعبية.



في عام 2013، حاز على الرقم 13 بين قائمة أكثر 50 رجل جاذبية في آسيا، حسب لائحة الكوكب.



تزوج من النجمة بيباشا باسو في 30 أبريل عام 2016 في حفل خاص اقتصر على الأهل والأصدقاء في فندق سوبربان الفخم في مومباي بحضور ألمع النجوم.