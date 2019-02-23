شاهد.. آخر ظهور لـ مصطفى الشامي قبل وفاته

مصطفى الشامي

كتب - أحمد أيوب:

ظهر الفنان الراحل مصطفى الشامي، قبل أيام من وفاته في مسرح السلام، لمتابعة العرض المسرحي "شهد الصبار"، وشارك صور من حضوره هذا العرض، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأشاد الراحل بالعرض المسرحي بعد مشاهدته له، وعلق كاتبًا: "مسرحية شهد الصبار.. عرض رائع محترم يستحق المشاهدة على مسرح السلام .. تحياتى للفنان

الجميل طارق كامل على الدعوة الجميلة.. تمنياتى القلبية للشاب الموهوب حقا الفنان أحمد فرغلى على أدائه الرائع".

وبعد هذه المناسبة بأيام قليلة تعرض مصطفى الشامي لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بالمستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس، ودخل في غيبوبة تامة، قبل أن يغيبه الموت صباح

السوم السبت 23 فبراير 2019، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وتأثر العديد من النشطاء بخبر وفاة الفنان الراحل، لدرجة جعلته يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وتصدر ترتيب قائمة البحث (تريند) عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

والفنان مصطفى الشامي له بصمة مميزة في العديد من الأعمال الفنية، أشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم «السيد أبو العربي وصل» للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل على الدكتوراه ويعمل أستاذًا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.