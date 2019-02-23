مصطفى منصور يكشف لـ "الوفد" أحدث أعماله الفنية

كتبت - مي صادق:

ممثل شاب استطاع ان يضع مكانته في قلوب الكثيرين من الجمهور، وتفوق على العديد من أبناء جيله، فخلال فترة وجيزة استطاع "مصطفى منصور" أن يثبت موهبته، ويحجز لنفسه مكانًا على خريطة ترشيحات المخرجين للأعمال الفنية، فقدم عدة أفلام ومسلسلات مع كبار النجوم.

وفي تصريحات خاصة لـ "الوفد" قال "منصور" أنه لم يختر حتى الآن من الأعمال المعروضة عليه للمشاركة في الفترة المقبلة، ولكن الأكيد أنه سوف يجسد شخصية

خالد خلال مسلسل آدم فاميلي" للنجم أحمد فهمي، و الفنانة هنا الزاهد.

وأضاف أن العمل يشارك به الكثير من الفنانين مثل "محمد عبد الرحمن"توتا"، بيومي فؤاد، محمد ثروت"، حيث أن العمل يشبه مسلسل نيللي وشريهان من حيث مشاركة العديد من ضيوف الشرف.

واستكمل: سبب موافقتي على هذا العمل هو حبي لأصدقائي المشاركين في هذا المسلسل، وخصوصًا صديقي

المخرج احمد الجندي، الذي شاركت معه في الكثير من الأعمال مثل: "اللالا لاند، نيللي وشيرهان، بيومي افندي،الكويسين، الكبير قوي"وحاليًا أدم فاميلي".

وبالنسبة للمسرح قال "منصور": قدمت خلال الفترة الماضية عرض "روكاجو"، وعرض "الحادثة"، وحصدت من خلالهما على جائزة أفضل ممثل أول، وخلال الفترة المقبلة سيتم عرض روكاجو في جامعات مصر، لأنه عرض يناقش قضية الإدمان، وستتم استضافتنا في مهرجانات خارج مصر مثل "الشارقة، لبنان، الأردن، تونس".

أما عرض "الحادثة": سوف يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أول شهر 4، وسيشارك أيضا في المهرجان القومي للمسرح المصري.