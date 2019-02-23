بالفيديو.. تامر عاشور يطرح برومو "من غير ما احكيلك"

تامر عاشور كتب - أحمد أيوب: طرح المطرب تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أحدث كليباته "من غير ما احكيلك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال انتظاره من جمهوره و محبيه، و يضم الألبوم على 10 أغنيات وهي " أيام"، "من غير ما احكيلك"، "ماشوفناش"، أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال انتظاره من جمهوره و محبيه، و يضم الألبوم على 10 أغنيات وهي " أيام"، "من غير ما احكيلك"، "ماشوفناش"،"خير"، "دي حكاية"، "في بالي"، "قولوله سماح"، "بقالي زمان"، "خلصانة"، "سلام"، "مرة"، "ماتختلفيش"، "حبيبي انت حبيبي"، كما من المتوقع صدور الألبوم خلال شهر فبراير الجاري.

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