بالفيديو.. أحمد رزق يطرح برومو الممر

أحمد رزق

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه البرومو الدعائي الأول لفيلم "الممر"، الذي يشارك فيه، معلنًا بشكل رسمي عن طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك.

البرومو أبرز عدة لقطات ملحمية من بطولات سلاح الصاعقة المصرية، في فترة ما بعد حرب 1967، والمسماة بحرب الاستنزاف، فيجسد الفيلم تلك الفترة في عمل ملحمي هو الأضخم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن، علاوة على الاعتماد على الواقعية في تصوير المشاهد من خلال التحدث باللغة العبرية في المشاهد

التي ترصد العدو الإسرائيلي، وعرض ترجمتها بالعربية على الشاشة.

يلقي الفيلم الضوء على مشكلة جيل ما بعد فترة حرب 1967، والعامل النفسي للمقاتل في الجيش المصري إبان تلك الفترة، والتحول الذي حدث بعد تعديل القوات المسلحة لاستعادة الأرض المصرية المحتلة في سيناء، وعامل رفع الروح المعنوية للجنود المصريين.

يعتبر الفيلم أضخم فيلم أكشن مصري تم إنتاجه بلا شك، فيركز "الممر" على تجسيد معارك الصاعقة بشكل واقعي وزيادة عدد مشاهد المعارك فيه، ليصح

«الممر» هو أول فيلم مصري جسد بطولات الجيش المصري وفدائية قواته في إطار ملحمي ضخم وبعيدًا عن حشو الدراما الاجتماعية واختزال المعارك في مشاهد لا تتعدى الـ5 دقائق، مثلما حدث في باقي الأعمال التي تناولت حقبة حروب الجيش المصري.

يذكر أن فيلم "الممر" يجمع بين كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر، من بينهم: أحمد عز، أياد نصار، هند صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق ، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، ومحمد البياع، وسيناريو وحوار: أمير طعيمة (في أول أعماله السينمائية)، وإخراج: شريف عرفة.