خاص- جو معلوف في اجرأ ١٠ اجابات عبر موقع الخليج 365

أطل الاعلامي جو معلوف ضمن “الخليج 365” مع الاعلامية باتريسيا هاشم، حيث أجاب على عشرة اسئلة سريعة حول مواضيع جريئة مختلفة.

ماذا قال عن المصالحة مع الوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل، حول برنامجه “هوا الحرية” وانتهاء عقده مع محطة LBCI. حول تخلي اثنين من منتجي برنامجه عنه وعن صداقته المستجدة مع الاعلامي نيشان. وماذا يتابع بين “انا هيك” أو “أحمر بالخط العريض” كل يوم اربعاء ومن يفضل بين هشام حداد وعادل كرم وهل كان برنامج “منا وجر” منافساً له وبماذا وعد الجمهور على المستوى الإنساني عبر موقع الخليج 365؟

استمعوا الى المقابلة كاملة على القناة الرسمية لموقع “الخليج 365” عبر موقع يوتيوب: