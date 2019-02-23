سوزان نجم الدين تنتهي من تصوير مشاهد ديكورها الرئيسي في "ابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير مشاهدها في الديكور الرئيسي بمسلسلها الجديد "ابن أصول"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وتتعاون فيه لأول مرة مع الفنان حمادة هلال.

سوزان تقوم بدور امرأة تُدعى "أصول"، وقالت عن العمل في بيان صحفي "المسلسل يحمل أهدافًا إنسانية تمس كل بيت وكل أسرة، ويعالج مشكلة حقيقية موجودة في مجتمعاتنا العربية".

"ابن أصول" بطول حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي وإخراج محمد بكير.