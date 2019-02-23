دفن مصطفى الشامي في مقابر أسرته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيمت عقب صلاة عصر اليوم السبت 23 فبراير، في المسجد الشرقي بالقليوبية صلاة الجنازة على الفنان مصطفى الشامي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض صباح اليوم، في مستشفى المعادي العسكري.

وكتبت ابنته ميرنا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ الدكتور مصطفى نبيل علي الشامي".

وتابعت "صلاة الجنازة والدفنة بمقابر الأسرة بكفر النخلة في القليوبية، اللهم إرحم أبي وادخله الجنة، اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ارزقه الجنة"، وطلبت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.