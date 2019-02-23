شاهد.. أيمن بهجت قمر ينتقد متعصبين كرة القدم ويتوعد من يسئ إليه

أيمن بهجت قمر

كتبت - إيمان العوضي :

وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر انتقاد شديد لمشجعي رياضة كرة القدم المتعصبين، بسبب ما يحدث حاليًا من حروب الكترونية وعلي أرض الواقع بين جماهير الشباب.

وأكد أن هناك بعض المسؤليين الذي وصفهم بالكبار يستغلون الجماهير استغلال سئ ويلعبون بمشاعرهم، مما يجعلهم ينساقون إلي تعصب أعمي يؤدي لعواقب وخيمه تصل إلي الموت.

فكتب قمر عبر صفحته الرسميه بموقع فيس بوك: "الكوره والتعصب بقوا اسوأ شئ في مصر يارب يلغوها لحد ما يعرفوا يعلموا الكبار قبل الصغيرين ان اللعب على مشاعر الجماهير والاستقواء بيهم والتعصب ده اكبر خطر وف الاخر الشاب بيموت في

ماتش والمسئول اخره يطلع له معاش او تعويض وشكرا على كده وادخل على اللي بعده والاهالي هي اللي بتدفع التمن

الله يسامحكوا على اللي عملتوه في الشباب".



وتابع: "يارب اي مسئول يتسبب في ضرر لاي شاب ربنا يردهاله ويدوقه من نفس الكاس بحق كل واحد اتسب بأمه او اتخاض في شرفه.. إخص بجد على اخلاقكوا سنين وبنتفرج على مستنقعات قذاره ودناءه قال رياضه قال دي ولا التجاره في المخدرات او تجارة رقيق".

ويبدو أن أيمن بهجت قمر

تعرض للكثير من الهجوم بسبب ما دونه علي حسابه، مما زاد من سوء الأمور لديه، فوجه اليهم تحذير شديد اللهجه يتضمن أن أي شخص يتوجه اليه بالسباب أو بالإساءه سوف يقوم بمقاضاته.

فقال أيمن محذرًا: "عايز اقول حاجه اخيره عشان عندي شغل انا اعرف كويس اوي اوي اوي والقريبين مني عارفين ده اجيب اي حد بيشتمني على مواقع التواصل الاجتماعي واخد ضده اجراءات قانونيه وان كنت بسكت فيما يخصني ده كان بمزاجي وكنت بقول طنش مش مهم انت شخصيه عامه".



وتابع: "عشان كده انا بقولها وياريت الكل يشوفها .. والله والله والله اي حد هيسبني بعد كده انا هسجنه وهكتب لكوا عن كل التفاصيل ..إختلف بأدب أشيلك على راسي هتقل أدبك ماترجعش تندم وخلاص على كده".